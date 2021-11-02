عمار الحكيم يلتقي السفير الأميركي: الحكومة الجديدة يجب ‏أن تقود البلاد نحو الاستقرار

2021/11/02 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية

عمار الحكيم سفير الولايات المتحدة

‏الأميركية ماثيو تولر، وبحث الجانبان

تطوّرات المشهد السياسي في العراق

‏والمنطقة، وما آلت إليه نتائج

الإنتخابات البرلمانية الأخيرة

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