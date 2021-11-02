جنايات البصرة: الاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين قتلا مواطن شارك بتظاهرات تشرين

2021/11/02 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات البصرة بالاعدام شنقا

حتى الموت بحق مجرمين اثنين عن جريمة

قتلهم احد المواطنين اثناء مشاركته

بتظاهرات تشرين في البصرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى لوكالة نون الخبرية إن "ال

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