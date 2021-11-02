فيديو.. السلطات السعودية تضبط مئات الآلاف من الأقراص المخدرة بحاويات بهارات

2021/11/02 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب مجموعة من أقراص إمفيتامين المخدرة عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الكويت.

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