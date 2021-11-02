شاهد..مسار مجهول يأخذك إلى

2021/11/02 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان يحلم الناس برؤية قمة جبل شدا الأعلى، الذي يقع في القطاع التهامي بمنطقة الباحة في السعودية، حتى قرر أصيل الشدوي أن يحمل هذه المهمة على عاتقه ويقدم لهم القمة بين أيديهم من خلال هذه اللقطات.

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