الإعدام شنقًا لقاتليّ

2021/11/02 | 14:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قضت محكمة جنايات البصرة، بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتلهم الشاب مجتبى أحمد، المعروف بـ "زاجل البصرة"، أثناء مشاركته بتظاهرات تشرين الأول/أكتوبر في البصرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، 2 تشرين الأول/أكتوبر، إن "المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد إقدامهم على قتل أحد المواطنين بإطلاق النار عليه أثناء مشاركته بمظاهرات تشرين قرب مدارس شط العرب الجامعة".

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وأضاف البيان، أنّ "المجرمين اعترفا بعملية القتل والتي كان الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقًا لغايات إرهابية"، لافتًا إلى أنّ "الحكم بحق المجرمين جاء استنادًا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأصدرت محكمة جنايات البصرة، الإثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر، حكمًا بالإعدام على المتهم بقتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور الصحافي صفاء غالي.

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