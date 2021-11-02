إصابة عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام بنيران الحرس الجمهوري في إفريقيا الوسطى

2021/11/02 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بجروح الاثنين برصاص الحرس الجمهوري في بانغي، كما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء منددة “بهجوم متعمد يفوق الوصف”.وقالت الأمم المتحدة في بيان “عناصر وحدة … Readmore

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