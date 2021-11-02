مواجهات حاسمة الليلة في دوري أبطال أوروبا

2021/11/02 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يترقب متابعو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مواجهات الجولة الرابعة، اليوم الثلاثاء، التي قد تحسم التأهل لبعض الأندية، في حال الفوز إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية.

وسيضمن بايرن ميونيخ الألماني تأهله رسميا في حال الفوز أو التعادل أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه في الجولات الثلاث الماضية، بينما يحتل بنفيكا وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط.

كذلك الأمر ينطبق على يوفنتوس الإيطالي الذي يستضيف زينيت سانت بطرسبرغ الروسي ضمن المجموعة الثامنة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد زينيت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعى تشيلسي الإنجليزي إلى حسم إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة الثامنة، حال فوزه على نظيره مالمو السويدي، ويحتل تشيلسي وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يأتي مالمو في المركز الرابع بدون أي نقاط.

ويحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على أتالانتا الإيطالي في منافسات المجموعة السادسة، ويتطلع مانشستر لتحقيق انتصاره الـ150 في دوري الأبطال، ليصبح أول فريق إنجليزي يصل إلى هذا الرقم، والرابع بشكل عام، بعد ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبرشلونة.

ويتصدر يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متساويا مع الوصيف فياريال الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته الخامسة برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونيخ صاحب الصدارة (9)، وبنفيكا (4).

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