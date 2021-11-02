شاهد بالفيديو.. صوما: بايدن قد يأمر بضرب العراق قريباً!

2021/11/02 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ykE629-ZYy0

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