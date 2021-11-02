وزير النقل يكشف لعراق 24 عن منشآت بميناء الفاو ستبلغ كلفتها 6 اضعاف كلفة الميناء

2021/11/02 | 14:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وزير النقل ناصر الشبلي اليوم الثلاثاء، عن وجود عقود لمنشآت تكميلية في ميناء الفاو قد تصل كلفة انشائها لـ40 مليار دولار، فيما لاتتجاوز كلفة الميناء كبنى تحتية 7 مليارات دولار.

وقال الشبلي في ايضاح لتصريح مدير الموانئ، خلال استضافته ببرنامج كشف حساب على شاشة عراق 24، إن البنى التحتية لميناء الفاو بالكامل مع الارصفة المتبقية البالغة 85 رصيفًا لايتجاوز الـ7 مليار دولار.

واوضح ان الميناء وحسب التصاميم من المؤمل ان يحتوي منشات مختلفة لاتتعلق بوزارة النقل وحسب، بل بمختلف الوزارت، حيث من المؤمل ان يحتوي الميناء على مطار ومدينة سياحية ومحطة كهرباء ومحطة تحلية مياه، وكل واحدة يتم التعاقد عليها من قبل الوزارات المعنية.

وبهذا فأن المبالغ لهذه المنشآت يبلغ قرابة 6 اضعاف كلفة ميناء الفاو لوحده.

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