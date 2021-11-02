2021/11/02 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يترقب متابعو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مواجهات الجولة الرابعة، اليوم الثلاثاء، التي قد تحسم التأهل لبعض الأندية، في حال الفوز إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية.وسيضمن بايرن ميونيخ الألماني تأهله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



مواجهات حاسمة الليلة المركز الخبري الوطني.

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