2021/11/02 | 14:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مقبرة النجف النموذجية الحديثة، اليوم الثلاثاء، دفن 60 جثة لمجهولي الهوية.وقال مصدر: إن “مقبرة النجف النموذجية شهدت دفن 60 جثة مجهولة الهوية في القطعة التي خصصتها شركة أديم الأرض مجاناً”.وأضاف، إن “العملية تمت بأشراف دائرة الطب العدلي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. دفن 60 جثة مجهولة الهوية في مقبرة النجف النموذجية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. دفن 60 جثة مجهولة الهوية في مقبرة النجف النموذجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).