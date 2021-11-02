مقتدى الصدر: الخطر محدق بديالى وهي أسيرة المليشيات والتهريب والتبعية والإرهاب

2021/11/02 | 14:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على الأحداث الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى.وقال الصدر في تغريدة على تويتر: “الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة، ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)”.وأضاف، “على القوات … Readmore

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