خضار يساعد على خفض مستوى ضغط الدم

2021/11/02 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة آنا دروبيشيفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البنجر(الشمندر الأحمر) يخفض مستوى ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عديدة، ولكنها تحذر […]

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