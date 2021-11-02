صور المدانين بقتل المتظاهر ’مجتبى أحمد’ بعد صدور حكم الإعدام بحقهما

2021/11/02 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس"، صور المدانين الاثنين، في جريمة قتل الناشط مجتبى أحمد جاسم، الذي اغتيل 24 كانون الثاني 2020 أثناء مشاركته في تظاهرات تشرين في محافظة البصرة.

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وأفاد مصدر مطلع لـ"ناس"، بأن"المجرمين الاثنين ينتميان إلى فرقة الموت المدانة، بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في محافظة البصرة".

وعلق أحمد جاسم والد الناشط مجتبى، على صدور حكم الإعدام بحق قتلة ولده.

وقال جاسم والد "مجتبى" في تصريح لـ"ناس"، (2 تشرين الثاني 2021)، "اليوم حكمت المحكمة على اثنين من أعضاء فرقة الموت بالإعدام لاغتيالهم ولدي مجتبى في 24/1/2020 قرب مدارس شط العرب".

وقضت محكمة جنايات محافظة البصرة، الثلاثاء، الحكم على المدانين بجريمة قتل المتظاهر مجتبى أحمد، أثناء مشاركته في تظاهرت تشرين بالبصرة، بالإعدام شنقاً.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، إنه "قضت محكمة جنايات البصرة بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتلهم أحد المواطنين أثناء مشاركته بتظاهرات تشرين في البصرة".

وأضاف، أن "المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد اقدامهم على قتل أحد المواطنين بعد إطلاق النار عليه أثناء مشاركته بمظاهرات تشرين قرب مدارس شط العرب الجامعة".

وتابع، أن "المجرمين اعترفا بعملية القتل والتي كان الهدف منها لغرض زعزعة الامن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقا لغايات إرهابية"، لافتا إلى أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

ويأتي ذلك بعد يوم على صدور، حكم بالإعدام ضد أحد المتهمين باغتيال الإعلامي أحمد عبدالصمد وصفاء غالي.

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