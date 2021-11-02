3 دول عربية تبرز بالمؤشر العالمي

2021/11/02 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت 3 دول عربية رأس قائمة الدول في المؤشر العالمي "للإفلات من العقاب" لعام 2021، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.

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