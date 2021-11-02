قيمٌ غائبة فى بعض المجتمعات. - طارق حجي

2021/11/02 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي أُلقي الضوء فى هذا المقال الموجز على عشر قيم يحتاج أيُ مجتمع معاصر غرسها من خلال البرامج والمؤسسات التعليمية فى عقول ونفوس أبناء وبنات المجتمع من لحظة إلتحاقهم بأول مدرسة فى حياتهم.



ورغم أن للمؤسسات الثقافية والإعلامية دوراً فى دعم هذه القيم ، إلاّ أن المدرسة والبرامج التعليمية والمدرس يبقون هم أعم جهة منوط بها ترسيخ هذه القيّم فى عقول أبناء وبنات المجتمع.والقيمة الأولى هى التعددية ......





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