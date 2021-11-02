الصدر يحذر من

2021/11/02 | 15:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، من "الفتنة" في محافظة ديالى على خلفيات أعمال العنف والتهجير بدوافع طائفية.

وقال الصدر في بيان، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، داعيًا قوات الأمن إلى "العمل الجاد والسريع لدرء المخاطر"، على حد تعبيره.

وتعيش بلدات في محافظة ديالى، منذ أيام، أجواءً مشحونة إثر عمليات قتل وتهجير وانتهاكات بدوافع طائفية، تحت أنظار السلطات الأمنية، وسط تحذيرات من استمرار الانفلات الأمني واستنكار لـ "التعتيم الحكومي".

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