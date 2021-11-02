تضرر غواصة أميركية في بحر الصين ناجم عن الاصطدام بتلة تحت الماء

2021/11/02 | 15:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج تحقيق صدرت الاثنين أن الغواصة النووية الأميركية التي أصيبت بأضرار في بحر الصين الشهر الماضي اصطدمت بتلة في عمق المياه لم تكن واردة على الخرائط.وقالت ناطقة باسم سلاح البحرية الأميركية كابتن الفرقاطة هايلي سيمز في بيان “أظهر … Readmore

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