2021/11/02 | 15:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الكاظمي يعين مهند نعيم مستشارا في جهاز الامن الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/02 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يعين مهند نعيم مستشارا في جهاز الامن الوطني) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يعين مهند نعيم مستشارا في جهاز الامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).