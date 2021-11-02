الدهلكي يدعو الكاظمي لعقد اجتماع طارئ ومناقشة التراجع الامني المخيف في ديالى

2021/11/02 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس تحالف تقدم في محافظة ديالى رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني فيمحافظة ديالى، لمناقشة التراجع المخيف في الوضع الامني بالمحافظة وما تلاها من تداعيات في حال التغاضي عنها سنصل الى نتائج لاتحمد عقباها.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “ماحصل من خروقات امنية في قريتي الرشاد ونهر الامام والقرى المجاوره في قضاء المقداديةوالتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء بين شهيد وجريح، وعمليات حرق وتهجير ونزوح جماعي لأهالي قرى القضاء الى المناطق المجاورة،وما نجم عنه من اوضاع انسانية صعبة لتلك العوائل، جميعها بحاجة الى وقفة جادة وسريعة لتدارك الأمر وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينيةمن استبدال قيادات امنية او فرض حظر للتجوال لساعات معينة“.

واضاف الدهلكي، ان “الوضع في ديالى اليوم في انحدار خطير وان ديالى مسروقه من قبل الدواعش وسلاح الميلشيات المنفلت ويجبعودتها الى حضن العراق وعلى القائد العام للقوات المسلحة ان يكون حاضرا بقوة في المحافظة لمسك القرار والسيطرة على الأوضاع فيهاوأخذ الدور الحقيقي وزمام الامور قبل خروجها عن السيطرة وحصول تداعيات قد تحرق الأخضر واليابس في حال التماهل عنها“، مشدداعلى “اهمية ان يكون رد الفعل على حجم الكارثة، بالتالي فان تواجد مجلس الأمن الوطني في ديالى ووضع الخطط والقرارات الانيةوالسريعة هو الخيار الاسلم لتفادي التداعيات الخطيرة وايجاد الحلول الواقعية للازمة“.

واكد على “اهمية ان يكون الحل عقلانيا من جميع النواحي الامنية والمجتمعية وان يحاسب المجرم مهما كان فلا يوجد من هو فوق القانون في حال اردنا بناء دولة حقيقية، وعلى جميع الاطراف ان تبتعد عن سياسة التهديد والوعيد لان وضع البلد لا يحتمل المزيد من المزايداتوالصراعات التي استفادت منها الزمر الارهابية والمليشياوية ودفع ثمنها المواطن البسيط“.

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