2021/11/02 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت وزارة المالية هيأة التقاعد الوطنية اليوم الثلاثاء، بالمباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني الحالي.و أكدت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على “إدارات مصرفي الرشيد والرافدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني المركز الخبري الوطني.

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