وسائل اعلام مصرية: منفذ جريمة الاسماعيلية الدامي له دافع الانتقام من متحرش بأخته

2021/11/02 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل الإعلام المصرية عن معلومات هامة وخطيرة حول جريمة الإسماعيلية المرعبة التي هزت مصر خلال الساعات الماضية، بعدما بدأت أجهزة التحقيق سماع أقوال الشهود.ووفقا لوسائل الإعلام المصرية وقعت جريمة الإسماعيلية ظهر أمس الاثنين، وعلى مرأى ومسمع من سكان … Readmore

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