2021/11/02 | 15:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K5_R-SFIw2o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.إحسان الشمري :أتوقع ان قضية عمار الحكيم ليست اعتزال وإنما إعادة هيكلة بغرض طرح مشروع وقيادات جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.إحسان الشمري :أتوقع ان قضية عمار الحكيم ليست اعتزال وإنما إعادة هيكلة بغرض طرح مشروع وقيادات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).