من حرب يونيو 1967.. إسرائيل تعثر على

2021/11/02 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سلطة إزالة الألغام التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، مخبأ سوريا ضخما يحوي ذخيرة ويعود إلى حرب الأيام الستة في هضبة الجولان، وفق مراسل قناة الحرة

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