2021/11/02 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل أكثر من ألفين شخص مخالفاً لقوانين الإقامة، دخلوا البلاد في إطار العمالة الأجنبية، فيما أشارت إلى عقوبة أصحاب المشاريع والأعمال اللذين يستقطبون العمالة الأجنبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف أعداد العمال الأجانب المرحلين من العراق المركز الخبري الوطني.

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