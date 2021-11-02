إليكم ترتيب الدول العربية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات

2021/11/02 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط انتشار فيروس كورونا حول العالم، إليكم ترتيب الدول العربية الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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