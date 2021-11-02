19 قتيلاً بهجوم على مستشفى في كابول

2021/11/02 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 19 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين وتحدث شهود عن إطلاق نار.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه “تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا الى المستشفيات في كابول”.

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