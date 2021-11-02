مقتل 5 أشخاص بحادث تحطم طائرة شحن في دولة جنوب السودان

2021/11/02 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أسفر تحطم طائرة شحن في جوبا عاصمة جنوب السودان، عن مصرع 5 أشخاص بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل اعلام عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وأن من بينهم شخصان روسيان والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

وذكرت الوسائل أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.

المصدر: روسيا اليوم

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