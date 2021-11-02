2021/11/02 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة.وخلال استقباله رئيسة وفد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عون: معالجة الخلاف مع السعودية مستمر على أمل الوصول لحلول المركز الخبري الوطني.

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