العملة المشفرة Squid Game تنهار في عملية احتيال

2021/11/02 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهارت قيمة العملة المشفرة المستوحاة من السلسلة الكورية الجنوبية الشهيرة على منصة نتفليكس لعبة الحبار Squid Game بعد أقل من أسبوعين من بدء المستثمرين في شراء الرموز المميزة.

وبعد أن قفزت قيمتها بأكثر من 310000 في المئة، فقدت Squid Game كل قيمتها بعد أن وضعت منصة تويتر علامة على حساب العملة المشفرة وقيدته مؤقتًا بسبب النشاط المشبوه.

وحقق مبتكروها ما يصل إلى 3.38 مليون دولار بعد انهيارها.



وقبل انهيارها مباشرة، ارتفعت قيمتها إلى 2856 دولار.



واختفى موقع العملة والحسابات الاجتماعية، إلى جانب مستند تقني يصفها.

وتم طرح العملة للشراء في 20 أكتوبر مع فكرة أن العملة المشفرة تكون رمزًا مميزًا للدفع مقابل اللعب للعب لعبة عبر الإنترنت.

وهذه العملة مستوحاة من لعبة الحبار Squid Game، وهي سلسلة ناجحة يلعب فيها الأشخاص المثقلون بالديون نسخًا مميتة من ألعاب الأطفال لكسب النقود.

وكان من المقرر إطلاق اللعبة المبنية على المسلسل الشهير في شهر نوفمبر.



وقال مروجوها إن الفائزين يكافأون بمزيد من رموز Squid Game.



ولكن حتى مع ارتفاع سعر العملة المشفرة الأسبوع الماضي، أشار الكثيرون إلى أن الرمز المميز قد يكون احتياليًا.

كما كان المستثمرون يواجهون مشكلة في بيع الرموز.



وكانت الورقة البيضاء الخاصة بالعملة المشفرة مليئة بالأخطاء النحوية مع موقع ويب قديم مدته ثلاثة أسابيع مليء بالأخطاء الإملائية والنحوية.

حقق مبتكروها ما يصل إلى 3.38 مليون دولار

حذر موقع CoinMarketCap، وهو موقع إلكتروني لتتبع أسعار العملات المشفرة، المشترين المحتملين قبل الانهيار المحتمل من طبيعة العملة المشفرة التي قد تكون احتيالية.

وقال للمستثمرين: يرجى بذل العناية الواجبة وتوخي الحذر أثناء التداول.



كما حذرهم من أن المستثمرين يواجهون مشكلة في بيع الرموز الخاصة بهم.

كما حذر الخبراء المستثمرين من توخي الحذر عند التفكير في شراء العملات المشفرة الهزلية بناءً على الظواهر الثقافية.



وذلك حتى لو بدا أن العملة تعمل بشكل جيد في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل، إسوار براساد: من اللافت للنظر أن العديد من هذه العملات تجذب خيال المستثمرين بسرعة.



ويؤدي ذلك إلى تضخم كبير في التقييمات.



مستثمرو التجزئة الساذجون الذين ينشغلون في مثل هذه الجنون المضاربي يواجهون مخاطر تكبد خسائر فادحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملة المشفرة Squid Game تنهار في عملية احتيال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملة المشفرة Squid Game تنهار في عملية احتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).