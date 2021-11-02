ارتفاع حصيلة حالات التسمم في ميسان

2021/11/02 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانافاد مصدر طبي في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة تاإصابات بالتسمم بالمحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "حالات التسمم التي تشهدها ميسان ارتفعت حصيلتها لتبلغ 390 حال".

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