رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العلاقات العراقية الفرنسية وتطوير التعاون الاقتصادي

2021/11/02 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه، فيما أكد أهمية العلاقات بين البلدين والتعاون في مجالات الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والفساد وتداعيات التغير المناخي.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون …

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