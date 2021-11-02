طقس العراق يشهد أمطاراً وانخفاضاً بدرجات الحرارة

2021/11/02 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت استمرار تساقط الامطار.وذكر بيان للهيئة، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا واحياناً غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا في المنطقة الوسطى، وسيكون غائما مصحوباً بتساقط زخات مطر تكون رعدية في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ولاتغير في درجات الحرارة بالاقسام الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً بالمنطقة الجنوبية، اما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في الاقسام الوسطى والجنوبية، وستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في الجزء الشمالي، وستكون درجات الحرارة في بغداد والانبار 33 درجة اما محافظات البصرة والمثنى والناصرية ستسجل 37 درجة".واضاف، أن "الطقس يوم الخميس سيكون غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الوسطى وزخات مطر تكون رعدية في المنطقة الشمالية فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً واحيانا غائماً مع تساقط مطر تكون رعدية في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم المناطق، اما الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الجنوبية".واشار، إلى أن "طقس البلاد يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة بعموم مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في عموم المناطق بينما ستسبب تصاعد الغبار في بعض الاماكن من المنطقة الجنوبية في البلاد".ولفت، الى ان "طقس البلاد يوم السبت المقبل سيكون صحواً مع قطع من الغيوم وانخفاض قليل بدرجات الحرارة في عموم المناطق، اما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن بالاقسام الوسطى والجنوبية، بينما ستكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الشمالية"./انتهى8

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