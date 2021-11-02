" مرشحة فائزة " تزاول عملها التدريسي في ذي قار لحين المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/11/02 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الدوام الحضوري للطلبة وتلاميذ المدارس ، فضلـت المرشحة الفائزة عن محافظة ذي قار " نيسان عبد الرضا زاير الصالحي " العودة الى ممارسة عملها التربوي كتدريسية في احدى مدارس محافظتها ، لحين المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات ./انتهى5

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