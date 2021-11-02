اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

2021/11/02 | 15:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة المالية هيأة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، بالمباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، انه "يجب على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني .

واضاف البيان، ان "الوزارة دعت المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية واعتبارا من اليوم مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

واوضح، انه "على المتقاعدين الاعزاء عدم الانجراف وراء الشائعات المتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتماد الاخبار من المصادر الرسيمة للوزارة".

N.A

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