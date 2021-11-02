مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة بجنوب السودان

2021/11/02 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 5 أشخاص، مصرعهم جراء تحطم طائرة في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، وفقا لما ذكرت مصادر مطلعة.

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