2021/11/02 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصفت وزارة التربية، إجراء امتحانات الدور الثالث للتلاميذ الراسبين في أول دورين بـ”البدعة”، مؤكدة عزمها عدم اللجوء إليه مرة أخرى، فيما انتقدت مدرسين قالت إنهم “ينتقمون” من الطلبة بالأسئلة الامتحانية.وقال وكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتجه لإلغاء “بدعة” الدور الثالث المركز الخبري الوطني.

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