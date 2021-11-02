ماكدونالدز في السعودية يعلق على حادثة الاعتداء على موظفيه بعد تداول فيديو مثير للجدل

2021/11/02 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول لاعتداء عدد من الأشخاص على موظفي مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في السعودية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي أكدت فيه شركة "ماكدونالدز" أن الموظفين الذين تعرضوا للضرب أضبحوا بخير

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