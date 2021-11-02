2021/11/02 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1315 اصابة بـ وباء كورونا و 1925 حالة شفاء اضافة الى وفاة 26 شخصا خلال 27 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 3 ساعات

البنك المركزي يعلن زيادة تخصيصات الاسكان

منذ 3 ساعات

جامعة بغداد تنافس نظيراتها ضمن التصنيف الأمريكي لأفضل الجامعات العالمية

منذ 19 ساعة

المنتجات النفطية توضح آلية توزيع النفط الأبيض على المواطنين

منذ 20 ساعة

إحباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

منذ 23 ساعة

اعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس

منذ 23 ساعة

بالوثائق..



التربية تنشر خطة دوام المدارس للعام الدراسي الجديد

منذ 24 ساعة

النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 1135 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

بالوثيقة..



الصحة توجه بتوسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاحات كورونا

منذ يوم واحد

وزير التربية يوجه مدير عام تربية كركوك بضرورة حسن التعامل مع الجهات الإعلامية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1315 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1315 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).