مكتب السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق

2021/11/02 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الثلاثاء، ان المرجعية الدينية العليا ليست طرفا في التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة.

وقال المكتب في بيان مقتضب اليوم، (2 تشرين الثاني 2021)، ان ""المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".

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