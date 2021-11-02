2021/11/02 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفى مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني (دام ظلّه)، اليوم الثلاثاء، مشاركة المرجعية الدينية بأي اجتماعات تخص تشكيل الحكومة القادمة.واكد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المرجعية الدينية العليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني ينفي مشاركة المرجعية باجتماعات خاصة بتشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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