مكتب المرجع السيستاني: لسنا طرفاً في أي مباحثات حول التحالفات أو تشكيل الحكومة المقبلة

2021/11/02 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الثلاثاء، مايتم تداوله من اخبار بشأن تدخل المرجعية في اجتماعات أو مباحثات او اتصالات تخص التحالفات السياسية.

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ونقل الموقع الرسمي لمكتب السيستاني عن المصدر، وتابعه "ناس" (2 تشرين الثاني 2021)، قوله "نؤكد ان المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".

واضاف "لا اساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

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