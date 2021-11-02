بعد تحدي إيلون موسك.. هكذا رد رئيس برنامج الغذاء العالمي على الملياردير

2021/11/02 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت بريانا كيلار من CNN إلى ديفيد بيسلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد أن عرض إيلون موسك بيع بعض أسهمه في تسلا "الآن" إذا تمكنت الأمم المتحدة من إثبات أن 6 مليارات دولار ستحل مشكلة الجوع في العالم.وهذا كان رده..

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