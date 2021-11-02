مكتب الامام السيستاني: المرجعية الدينية ليست طرفاً بأي اجتماعات تخص تشكيل الحكومة القادمة

2021/11/02 | 16:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى الامام علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، أن المرجعية الدينية ليست طرفاً بأي مباحثات أو اجتماعات تخص تشكيل الحكومة القادمة.وقال المصدر، بحسب المكتب الرسمي للامام السيستاني، إن “المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة […]

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