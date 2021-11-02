البحرين تدعو مواطنيها مغادرة لبنان بشكل فوري

2021/11/02 | 16:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت مملكة البحرين، الثلاثاء، جميع مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فوراً نظراً لتوتر الأوضاع هناك، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء البحرينية" "بنا".ونقلت الوكالة أن وزارة الخارجية تدعوا جميع المواطنين المتواجدين في …

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