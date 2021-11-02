السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

2021/11/02 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، أن المرجعية الدينية ليست طرفاً بأي مباحثات أو اجتماعات تخص تشكيل الحكومة القادمة.وقال المصدر، بحسب المكتب الرسمي للمرجع السيستاني، إن “المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذاك، من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

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