مجاهد... فيلسوف الجمال وأمير الاغتراب - محمد عمارة تقي الدين

2021/11/02 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين " الجمال سيُنقِذُ العالم"، إذا كانت تلك مقولة ديستوفيسكي، فإنها قناعة مركزية لدى مفكرنا الراحل مجاهد عبد المنعم مجاهد، ذلك الذي دعانا لأن نقود ثورة ضد كل ما هو قبيح في هذا العالم، فالاستبداد قبح والحرية جمال، الشر قبح والخير جمال، الكذب قبح والصدق جمال، الظلم قبح والعدل جمال، الكراهية قبح والحب جمال، التعصب قبح والتسامح جمال، الانغلاق قبح والانفتاح على العالم جمال، ا ......





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