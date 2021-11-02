البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه

2021/11/02 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، مواطنيها لمغادرة لبنان فورا بسبب "توتر الأوضاع" في هذا البلد

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