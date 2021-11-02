مباحثات بين الحكيم والسفير الأمريكي حول نتائج الانتخابات

2021/11/02 | 17:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الإثنين، إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن والقوى السياسية بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل حكومة "ملبية لطموحات المواطنين".

وبحث الحكيم في بيان، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال اجتماع مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وما آلت إليه نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والعلاقات الثنائية بين البلدين"، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وأكّد الحكيم، على موقفه السابق بـ "ضرورة اتخاذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن والقوى السياسية بالعملية الانتخابية وبما يسهم في شفافيتها ويعكس صورة إيجابية عن الديمقراطية في العراق".

ودعا الحكيم، القوى السياسية المعترضة إلى "اعتماد الطرق السلمية والقانونية في المطالبة بحقوقها"، مؤكدًا "أهمية أن تكون الحكومة العراقية القادمة ملبية لطموحات المواطن العراقي وتقود البلاد نحو الاستقرار والازدهار عبر تحقيق التنمية الشاملة".

كما دعا الحكيم، إلى "الانطلاق من ثابت المصلحة الوطنية في علاقات العراق مع دول العالم وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، مشددًا على "أهمية الحوار كأسلوب أنجع لحل كافة الإشكاليات وتفكيك الأزمات في المنطقة".

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