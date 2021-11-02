بينهم متهمون بالارهاب والقتل.. شرطة ميسان تقبض على مطلوبين

2021/11/02 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم بجرائم الارهاب والقتل والاحتيال، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارزها بمختلف صنوفها وتشكيلاتها استطاعت من خلال ممارسات أمنية نفذتها في عموم المحافظة من إلقاء القبض على 53 مطلوباً وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم ٢ بجريمة القتل العمد، و٣ متهمين بالارهاب وآخرين بقضايا التهديد والايذاء والاعتداء والاحتيال وحيازة الاسلحة النارية غير المرخصة".

واضافت، أن "الممارسات تأتي في إطار متابعة مذكرات القبض وتعزيز الامن والاستقرار"، مشيرةً الى أن "المطلوبين توزعوا على اقسام الشرطة الموجودة في المحافظة ليتم نقلهم كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".

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